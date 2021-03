Paura del vaccino? I manifesti di Calciocavallo: “Come il vino, ti salva la pelle”

Un tocco di brio per una campagna vaccinale caratterizzata da polemiche, paure e titubanze, a Campobasso arriva dai manifesti affissi in città dai simpatici e dinamici ragazzi di Calciocavallo. Loro, che sanno sempre come colpire dritto al cuore per catturare attenzione e provocare riflessioni su ciò che conta davvero.

Quindi ecco che in città compaiono messaggi scritti in dialetto locale per ricordare l’importanza del vaccino. E così, a metà tra ironia e urgenza di trasmettere un messaggio di importanza vitale spicca lo slogan (che traduciamo): il vino per farti la pelle il vaccino per salvarti la pelle.

E poi, ancora: “A meglio, a meglio, all’anno che viene”.

L’hashtag è la sintesi di quanto sia fondamentale che ognuno di noi faccia la sua parte nella lotta contro il coronavirus: #emaessunit. Vale a dire: dobbiamo essere uniti. Sì, perché divisioni, negazioni, paure, perplessità non aiutano il delicato momento che si sta vivendo.

Dunque i ragazzi di Calciocavallo con quel tocco di ironia che gli è proprio hanno voluto lasciare così il loro segno a Campobasso, invitando ognuno di noi a riflettere su quanto sia importante la vaccinazione contro il covid e su quanto sia determinante nella guerra contro il virus la prevenzione. Uniti si vince.