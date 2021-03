Partiti i lavori a Selvapiana per portare la capienza dello stadio a 8mila posti

Sono partiti i lavori allo stadio di contrada Selvapiana. Un’ottima notizia, che si attendeva da tempo: è iniziata l’opera di ‘restauro’ che nel giro di un paio di mesi porterà la capienza a ottomila spettatori. Si tratta di lavori che riguardano i copriferro, da ripristinare nel cemento dei gradoni.

Gli operai della ditta di Cerignola ‘Iti Costruzioni Srl Unipersonale’ stanno procedendo con la spicconatura che sarà seguita dal ripristino del copriferro.

Dunque, il via è stato dato anche con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto preventivato dall’assessore allo sport Luca Praitano, che annunciava l’inizio dei lavori per il mese di aprile. Ancora meglio, lo stadio sarà così pronto in tempi più rapidi.

Il primo settore su cui ci si sta concentrando è la curva Nord Scorrano, dove si sta procedendo con un ‘ragno’ meccanico adatto proprio per questi tipi di lavori. Poi si continuerà con le tribune, sia laterali che centrale, e infine con la curva sud.

Per quanto riguarda i distinti, ci si lavorerà nel secondo step dei lavori che fra qualche mese dovrebbero portare la capienza a quota 14mila posti. Ricordiamo che attualmente la capienza è di 3950 spettatori ma lo stadio sarebbe già pronto per affrontare la serie C visto che la videosorveglianza è stata predisposta la scorsa estate.

Tasselli fondamentali per una programmazione futura seria e ambiziosa, come più volte ribadito dal patron Mario Gesuè e dal socio italoamericano Matt Rizzetta.