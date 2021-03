Palata, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche da 110 e lode per Melania Pinti

Una giornata speciale che porterà sempre nel cuore. La dottoressa Melania Pinti ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi del Molise. Dalla sua abitazione di Palata, collegata con la Commissione, ha discusso un’interessante e apprezzata tesi sul seguente tema “L’esperienza di totale autoisolamento preventivo in una casa di riposo, durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19, può costituire un valido modello sperimentale per la valutazione degli eventi infettivi legati all’assistenza? Analisi critica dei dati”. Un percorso frutto di impegno, sensibilità, passione, professionalità e competenza premiato con il massimo dei voti: 110 e lode. A Melania congratulazioni dai genitori Roberto e Nicoletta, dal marito Natalino, dalle sorelle Marica e Nicole, dai suoceri Bianca e Pasquale, dagli zii, dai cugini e da tutte le persone che ti vogliono bene. Un momento di immensa emozione vissuto portando in grembo una nuova vita in attesa della gioia più bella mondo.