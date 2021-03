Si dovrà aspettare ancora qualche settimana per vedere il Palairino trasformato in punto vaccinale. Nonostante il palazzetto dello sport di piazza del Papa sia stato riconfigurato in pochi giorni e sarebbe già pronto dal 24 febbraio scorso per poter ospitare le persone da immunizzare contro il covid-19, attualmente la struttura rimane vuota e chiusa al pubblico.

Il problema è la mancanza di personale, le famose squadre di vaccinatori che l’azienda sanitaria regionale non ha ancora definito. In questo senso negli ultimi giorni è stato firmato un accordo, una convenzione fra i medici in pensione e l’azienda sanitaria regionale del Molise per mettere in campo anche queste forze nella campagna vaccinale.

Medici in pensione che quindi sono entrati di diritto nel novero delle persone da immunizzare con una certa priorità. È probabile quindi che una volta concluso questo iter, con l’immunizzazione avvenuta, le squadre di vaccinatori potranno entrare in azione.

Il grosso del lavoro è stato già realizzato al palazzetto, grazie alla Protezione civile locale su coordinamento del Comune di Termoli e a varie associazioni di volontariato. Sono stati predisposte 5 postazioni per la vaccinazione oltre a diverse sedie per l’attesa prima e dopo la somministrazione. Il palazzetto termolese sarebbe stato la soluzione ideale per evitare a tanti insegnanti del Basso Molise il viaggio fino a Campobasso per la vaccinazione in atto al PalaUnimol, ma per il momento non è possibile.

Da quanto emerge in Comune, l’Asrem ha dato come periodo di attivazione del nuovo punto vaccinale quello di fine marzo. Da aprile invece potrebbero divenire punti di somministrazione anche strutture private e aziende, secondo quanto previsto dal nuovo Piano stilato dal governo Draghi e curato nel dettaglio dal commissario straordinario per la gestione dell’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

L’obiettivo è chiaramente quello di accelerare nella vaccinazione appena le scorte del siero anti covid-19 saranno più numerose rispetto ad ora.