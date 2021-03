PalAirino apre alle vaccinazioni Astrazeneca, firmata convenzione tra Asrem e Comune Termoli

Il PalAirino di Piazza del Papa, già individuato come centro vaccinale e già organizzato nei percorsi e negli spazi con l’opera delle associazioni, potrebbe aprire alle somministrazioni di Astrazeneca a metà della prossima settimana. Con un post su Facebook il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha informato della firma della convenzione tra comune e Asrem per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, con personale Asrem e volontari, e con una stima di vaccinazioni giornaliere superiore a mille.

La struttura inizialmente dovrebbe essere riservata, anche se al momento non si conoscono i dettagli, alla somministrazione di vaccini Astrazeneca, mentre nell’ospedale da campo della Croce Rossa del San Timoteo dovrebbero continuare con il Pfizer e il Moderna per le persone più fragili, compresi gli over 80 che in Molise attendono di concludere le vaccinazioni.