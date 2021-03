Paese che vai vaccino che trovi

Buonasera, sono una docente convocata oggi per la vaccinazione al “Palaunimol”. Premetto che sulla piattaforma di adesione alla campagna vaccinale avevo indicato, come del resto la piattaforma medesima consentiva, di essere persona fragile a ragione di importanti problematiche di salute; dunque lo stesso sistema mi indirizzava al consenso per i vaccini Pfizer o Moderna. A un successivo contatto telefonico con il call-center predisposto dall’ASREM, ricevo conferma di quanto sopra.

Pertanto stamattina mi reco a Campobasso e non appena mi vedono, forse perché ho in mano gli incartamenti che attestano la mia patologia, mi chiedono: “Lei fa AstraZeneca? Perché noi qui abbiamo solo quello! Prima di lei altre 60 persone hanno avuto lo stesso problema. Noi siamo solo il braccio, la mente è altrove!”

Ma la “mente” mi aveva indirizzato lì e a un vaccino compatibile con la mia situazione di salute, nel frattempo a Termoli, dove io abito, nelle tende della Croce Rossa stanno facendo il vaccino che a me occorre.

Alle mie rimostranze mi fanno parlare con un medico presente nel palazzetto che certifica l’incompatibilità del mio stato di salute con la somministrazione di AstraZeneca. Infine cancellano il mio nome dalla lista e inviano all’ASREM la richiesta di rivedere la mia posizione; inoltre mi invitano a recarmi agli uffici dell’Asrem affinché ricevano ulteriore sollecitazione.

Lì riesco a parlare con qualcuno, che però inizialmente mi dice: “lei non doveva venire qui… questo non è l’Asrem -hanno detto finanche questo- all’università hanno sbagliato a indirizzarvi qui… non posso fare front-office”. Quando io e mio marito ci alteriamo spiegando che il disguido è tutto dell’Asrem e della piattaforma predisposta, che del resto non mi permette di migrare su altre liste di attesa, prendono la certificazione rilasciatami dal medico dell’università, la fotografano e la inviano, credo attraverso WhatsApp (alla faccia della privacy), a qualcun altro dell’Asrem promettendomi che la questione sarebbe stata risolta.

Una serie di eventi rocamboleschi che si commentano da soli.