La peggior figura che la storia politica recente della nostra regione si ricordi è sua, della consigliera isernina promossa assessora dopo il baratto che ha segnato la giornata di ieri, 16 marzo. Filomena Calenda ritira la firma sotto la sfiducia al Governatore Toma appena le viene proposto di entrare in Giunta e garantisce: “Sarò la voce di tutte le donne”. Ma le donne non ci stanno: le quote rosa non sono mai sembrate così inopportune e ridicole come in questa occasione. E nemmeno gli uomini, soprattutto quelli notoriamente equilibrati, perdonano alla signora Mena la spregiudicatezza di una manovra che ha fatto piombare le istituzioni molisane sul fondo del mondo. Ecco una raccolta di post emblematici, di reazioni, pure moderate (non abbiamo selezionato gli insulti, sebbene abbondantissimi) che testimoniano l’umore generale. Calenda dovrebbe dimettersi, ma visti i precedenti e la naturalezza con la quale ha ribaltato il senso della politica a suo vantaggio significherebbe chiedere l’impossibile.