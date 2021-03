Ha riportato una frattura mielica con compressione della vertebra cervicale. Al momento non può muovere né le gambe né le braccia perché l’impatto contro il terreno ha toccato il midollo. È in condizioni molto serie l’uomo di 39 anni che questa mattina, intorno alle 8, è precipitato da una gru all’interno del cantiere allestito alle Piane di Larino, vicino lo stabilimento Aia in costruzione.

L’uomo, originario e residente in provincia di Brescia, ha perso l’equilibrio ed è caduto da diversi metri di altezza, sbattendo violentemente contro il suolo. Ad attivare i soccorsi è stato l’autista di un autoarticolato che stava scaricando materiale edile poco distante e ha assistito al’infortunio.

Sul posto l’ambulanza del 118 insieme con quella della Croce San Gerardo, di stanza a Larino. L’operaio è stato trasferito immediatamente nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli e affidato alle cure dei sanitari, i quali hanno rilevato – attraverso gli esami radiologici – le fratture e i danni, decidendo di trasferirlo, previa acquisizione della disponibilità, nell’ ospedale specializzato di San Giovanni Rotondo.

Intanto sull’episodio è stato aperto, come da prassi, un aperto di inchiesta. I Carabinieri della Compagnia frentana sono arrivati sul posto per ricostruire la dinamica, verificare eventuali responsabilità e carenze in merito alle norme sulla sicurezza e raccogliere le testimonianze dei presenti.