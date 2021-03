Ha preso servizio sabato scorso, il giorno stesso della determina firmata dai vertici Asrem con la quale sono stati nominati i nuovi direttori sanitari degli ospedali di Campobasso e Termoli. Gianni Serafini, primario del reparto di Otorinolaringoiatria, è il nuovo direttore sanitario facente funzioni del San Timoteo, passato da unità semplice a unità complessa con modifica dell’atto aziendale seguita alla visita degli ispettori ministeriali, che avevano sollevato il problema della direzione unica per i nosocomi del Molise. Erano stati proprio loro, gli ispettori mandati da Roma, a ribadire la necessità di riorganizzare gli ospedali fino a questo momento a “direzione unica” (con Celestino Sassi), che si sono rivelati essenziali non soltanto per la gestione della pandemia sul territorio molisano ma anche e soprattutto per il diritto all’assistenza medica dei cittadini.

Il Cardarelli, il San Timoteo e il Veneziale sono molto diversi, con problematiche di reparti e personale distinte le une dalle altre. Così, finalmente, si pone fine a una anomalia stabilendo direttori sanitari diversi e “pescati dal basso”, cioè addentro alle problematiche interne e, proprio per questa ragione, potenzialmente capaci di risolverle o almeno di affrontarle nella loro concretezza.

Nelle more del concorso bandito per il ruolo di direttore sanitario, i cui tempi di espletamento sono lunghi e tuttora incerti, sono stati scelti il primario di otorino Gianni Serafini per Termoli e il primario di ortopedia Pancrazio La Floresta a Campobasso.

Serafini è consapevole dell’impegno che la nomina richiede in considerazione anche del momento particolarmente strategico e non facile che il San Timoteo sta vivendo. “Spesso ci lamentiamo, e noi medici siamo i primi a farlo, che si dovrebbe lavorare diversamente nella riorganizzazione dei servizi e del personale, per cui una volta tanto che viene data questa possibilità va presa come una sfida concreta per portare al miglioramento delle nostre strutture ospedaliere”.

Di sicuro la notizia è stata accolta gin modo estremamente positivo dal personale medico e infermieristico del San Timoteo, dove finalmente arriva un direttore sanitario che sta in ospedale e conosce i problemi dell’ospedale e di chi ci lavora.

“Per me è uno stimolo – aggiunge il dottor Serafini – per andare incontro alle esigenze della popolazione e provare a migliorare il San Timoteo, operazione che si può e si deve fare”.

Intanto il sindaco di Termoli Francesco Roberti e l’amministrazione comunale esprimono soddisfazione. “Il dottor Serafini, primario del Reparto di Otorinolaringoiatria, rappresenta sicuramente un punto di riferimento importante per tutto il personale ospedaliero, ma anche per tutta la città di Termoli. Professionista indiscusso, è sempre stato in prima linea nella difesa dell’ospedale e dei suoi reparti. Al dottor Giovanni Serafini l’amministrazione comunale augura buon lavoro nella consapevolezza di aver trovato una giusta guida che saprà rappresentare nelle sedi opportune le esigenze del San Timoteo”.