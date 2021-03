Nuova giornata di screening a Termoli, su 502 tamponi rapidi 1 positivo

È ripreso questa mattina, 20 marzo, lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli.

In giornata i volontari della Misericordia e gli infermieri volontari del Cives hanno processato 502 tamponi antigenici di cui uno solo è risultato positivo. Domani, domenica 21 marzo, sempre agli stessi orari, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, presso la sede della Confraternita di via Biferno è in previsione l’ultima giornata di screening per chi aveva già aderito all’iniziativa.

“Durante la prossima settimana – fanno sapere dal Comune – saranno aperte le adesioni per la seconda fase dello screening epidemiologico che darà la possibilità ad altre 4mila persone di sottoporsi al tampone rapido antigenico”.