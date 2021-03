Nuoto e Trofeo delle Regioni, ottima performance degli atleti molisani

Quest’ultimo è stato un weekend intenso per l’H 2 O Sport del presidente Tucci impegnata anche a Vasto nella seconda prova di qualificazione regionale Trofeo delle Regioni, kermesse riservata alla categoria Esordienti A maschi e femmine. Nella circostanza non sono mancate le soddisfazioni e i buoni riscontri cronometrici che hanno confermato ancora una volta l’ottimo lavoro svolto in sinergia tra società, staff tecnico e atleti.

In campo femminile bella affermazione per Sofia Ventrella nei 200 stile libero con il riscontro cronometrico di 2’33”3. Una medaglia che fa il paio con l’argento centrato nei 200 misti (2’56”3) e che ne conferma la crescita sia tecnica che cronometrica. Sale sul podio, più precisamente sul terzo gradino, anche Nicole Santorelli nei 100 farfalla coperticon l’ottimo tempo di 1’22”9. Nella stessa giornata l’alfiere della società biancorossa porta a casa anche la sesta piazza nei 200 stile libero con il crono di 2’36”. Lorena Andrea Visan sfiora il podio chiudendo quarta i 100 rana in 1’37”2. Matilde Varanelli si piazza ottava nei 50 rana con il crono di 50”6; Nicole Di Virgilio entra nella top ten (nona) dei 50 dorso con il crono di 47”5 ed è decima nei 200 rana chiusi in 1’45”5. Emma Maria Masciulli fa bella figura nei 50 dorso coperti in 51”1, tempo che le ha permesso di piazzarsi al decimo posto finale. Stesso piazzamento per la compagna di squadra Asia Antonia Urbano di scena nei 100 farfalla conclusi con il tempo di 1’38”2.

In campo maschile quinta posizione per Francescopaolo Graziani nei 50 dorso con il tempo di 41”8 così come per Andrea Di Martino nei 50 rana (49”). Due le gare che hanno visto impegnato Paolo Paolino che ha portato a casa la quinta posizione nei 100 rana (1’35”7) e l’ottava nella gara dei 100 farfalla con il riscontro cronometrico di 1’36”7. Infine Matteo Rignanese è settimo nei 100 farfalla chiusi in 1’26”3 e ottavo nei 100 rana con il tempo di 1’40”4. In occasione dell’appuntamento in terra abruzzese hanno migliorato i propri personali Gaia Menna, Emma Viti, Matilde Varanelli, Emma Maria Masciulli e Giorgia Gileno.

Questo il commento del presidente Tucci: “Siamo orgogliosi di avere ospitato nel nostro impianto di Vasto le gare della Federazione Italiana Nuoto. La nostra piscina sta diventando un punto di riferimento per tutto il mondo natatorio abruzzese e molisano ospitando sia le manifestazioni sportive, che gli allenamenti di diverse squadre del territorio che purtroppo hanno gli impianti chiusi. Stiamo facendo grandi sforzi economici per tenere aperte le piscine solo per le attività agonistiche e vedere l’entusiasmo dei nostri ragazzi ci riempie di soddisfazione. Il gruppo esordienti sta crescendo molto e ringrazio i genitori, i collaboratori e i tecnici che ci stanno supportando in questo periodo così difficile”.