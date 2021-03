Notaresco-Campobasso in diretta su Sportitalia: giovedì il big match

Notaresco-Campobasso andrà in onda, in esclusiva, su Sportitalia. Il big match di giovedì (turno anticipato per le festività pasquali, ndr) sarà trasmesso dunque sul canale 60. Il tifo rossoblù potrà sostenere, seppure da lontano, in massa la squadra di Mirko Cudini. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15.00.

Accadde la stessa cosa oltre un anno fa, quando i Lupi espugnarono Notaresco per 3-1 grazie alla splendida tripletta che mise a segno Pietro Cogliati nel corso di un match al cardiopalma e vinto con merito dalla formazione molisana. Chissà che il bomber milanese non ritrovi la verve di qualche tempo fa proprio nella gara che appare decisiva per la lotta al primo posto.

La sconfitta interna contro l’Albalonga, del resto, ha minato non poco le sicurezze acquisite da Esposito e compagni, che nell’ultimo mese hanno mantenuto un ritmo abbastanza basso. Il Notaresco è a due punti di distacco e ha due gare da recuperare rispetto all’unica del Campobasso che punta deciso al bottino pieno.

Dagli Usa arriva anche il sostegno di Nicola Cirrincione, stretto collaboratore dell’imprenditore italoamericano, Matt Rizzetta: “Insieme ora più che mai, tutti uniti per un unico obiettivo. Forza Campobasso”.

Foto SS Campobasso