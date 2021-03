Non si muore solo di Covid ma anche per colpa del Covid: non ce l’ha fatta la 54enne bisognosa di un trapianto

Aveva bisogno di un trapianto, ma non ha fatto in tempo. È deceduta al Veneziale di Isernia la donna di Campobasso affetta da una fibrosi polmonare, che sarebbe dovuta essere trasferita in un centro di riabilitazione ed essere inserita nell’elenco dei destinatari di trapianto. Ma il covid, con l’emergenza ospedaliera che si è creata in regione, ha ritardato troppo la macchina della cura. E questa notte la 54enne per la quale la figlia aveva lanciato un appello disperato sui giornali, è spirata.

Non si muore solo di covid ma si muore per colpa del covid e della situazione che la gestione del virs ha creato negli ospedali. Sono migliaia i malati affetti da altre patologie che sono passati in secondo piano. La 54enne era fra questi: non ha potuto beneficiare di un diritto alla cura tempestivo così come la sua patologia avrebbe richiesto.

Ospedali al collasso, reparti trasformati in ale covid, personale impegnato senza soluzione di continuità nel fronteggiare l’emergenza. La macchina burocratica e la macchina medico-specialistica si sono attivate con difficoltà e probabilmente ha pesato anche questo nel tragico esito di questa vicenda sanitaria. La 54enne non è stata trasferita, è rimasta ricoverata al Veneziale di Isernia fino a quando la malattia ha avuto la meglio.