Non arriva la corrispondenza a Petacciato, Poste Italiane: “Solo qualche rallentamento”

Nessun disguido, solo qualche difficoltà nel trovare gli indirizzi giusti. Questa la versione che Poste Italiane fornisce nel replicare a quanto scritto domenica scorsa da Primonumero, riguardo decine di segnalazioni di disservizi per mancato arrivo della corrispondenza a Petacciato.

“Poste Italiane precisa che dalle verifiche effettuate il servizio di recapito sul territorio Petacciato risulta regolare.

Tuttavia, è possibile che alcuni rallentamenti nella consegna della corrispondenza si siano verificati e potranno ancora verificarsi a causa di diffuse oggettive difficoltà esterne all’Azienda che i portalettere incontrano quotidianamente nell’espletamento del servizio. Sono frequenti, infatti, i casi di indirizzi incompleti ovvero privi di indicazione del numero civico o quelli di mancata coincidenza tra gli indirizzi indicati nelle corrispondenze in arrivo e quelli effettivamente presenti sul territorio come ad esempio le vecchie contrade ridenominate dal Comune con nuove vie mai comunicate dai residenti agli abituali mittenti. In particolare, solo per citare alcune circostanze, Località Piana dei Triangoli è stata rinominata in via dei Triangoli, via Papa Celestino V, via Federico II oppure Contrada Lemitoni suddivisa con altre denominazioni tra le quali via Pasolini, via Pirandello, via Silone ecc.

Poste Italiane, quotidianamente mette in campo tutte le conoscenze storiche per ottimizzare il servizio, tuttavia non sempre è possibile consegnare la corrispondenza per conoscenza diretta dei destinatari prescindendo dalla correttezza delle normali coordinate che consentirebbero a tutti i portalettere e in qualsiasi circostanza il normale svolgimento del servizio.

A questo proposito, Poste Italiane invita i cittadini a comunicare agli abituali mittenti, come ad esempio le società erogatrici di servizi elettrici, telefonici, idrici e di fornitura del gas, l’indirizzo completo di numeri civici o l’eventuale variazione dello stesso. Si tratta di semplici accortezze in grado di semplificare notevolmente il lavoro del portalettere e incidere positivamente sull’ottimizzazione del servizio”.