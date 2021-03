Inizio stagione col maltempo

Neve gelata e forte vento: primavera da brividi. Imbiancato mezzo Molise foto

Tanto freddo e fiocchi come palline di polistirolo in montagna, sul capoluogo e nella zona del Fortore: dietro l'angolo un'area di alta pressione pronta a riportarci in primavera. Ma per oggi siamo ancora in pieno inverno

Più informazioni su anticiclone

anticiclone maltempo

maltempo neve









Mezzo Molise si è svegliato sotto una neve gelata: fiocchi simili a palline di polistirolo cadono da questa notte: Risveglio imbiancato sul capoluogo di regione e nei paesi vicini fino ai rilievi del Fortore passando, ma questo era scontato, per l’area matesina e dell’alto Molise dove nevica ormai da diversi giorni. A Capracotta, per esempio, sono caduti circa 30 centimetri di neve solo nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo colpo di coda dell’inverno che ci ha fatto ripiombare nella stagione precedente: la primavera, iniziata quest’anno il 20 marzo, non è ancora nell’aria sebbene il maltempo dovrebbe avere le ore contate. Dietro l’angolo c’è un possente anticiclone che a partire da domani ci riporterà in un contesto meteorologico assai più tranquillo. Foto 3 di 4





Per oggi tutto il centro sud sarà ancora nella morsa del freddo giunto fino a noi dal nord Europa. Dopo una nottata caratterizzata da forte vento, per fortuna senza disagi, la mattinata sarà assai perturbata con precipitazioni a carattere nevoso anche a quote collinari. Sulla costa raffiche di burrasca. Già nel pomeriggio inizierà a rasserenare. Bisognerà attendere la giornata di domani per ricominciare a vedere qualche raggio di sole più deciso ma soprattutto per assistere a una graduale risalita delle temperature che sono sotto la media stagionale da diversi giorni.

Più informazioni su anticiclone

anticiclone maltempo

maltempo neve