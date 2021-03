Campobasso

Morì dopo una caduta in azienda, assolti i 4 medici della neurochirurgia indagati per omicidio colposo

Il pool difensivo formato dagli avvocati Fratangelo, Piacci e Cristofaro ha dimostrato che l’intervento chirurgico di svuotamento dell’ematoma comportava dei seri rischi per la salute della paziente, lavoratrice alla Gam di Bojano deceduta 8 anni fa a seguito di un incidente in azienda, e che la morte non è avvenuta per l'ematoma ma a causa della patologia cardiaca accertata in sede di autopsia