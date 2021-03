MERCOLEDI’ 17 Ancora tanto freddo e tempo incerto in questo mercoledì: al mattino avremo ampie schiarite su tutta la regione, sarà più coperto sulla costa e in basso Molise dove nel primo pomeriggio c’è rischio di qualche debole precipitazione. Cieli grigi anche altrove ma rovesci previsti solo nell’area matesina.

A caratterizzare di più questa giornata saranno ancora le temperature sotto la media stagionale: l’instabilità generata dalle fredde correnti polari che in queste ore stanno investendo il nostro Paese è destinata a durare ancora per diversi giorni.

GIOVEDI’ 18 Gelato anche questo giovedì con il ritorno della neve e tanti temporali sparsi in regione. Ma andiamo con ordine: al mattino avremo rovesci sulla costa, nell’area del Fortore e in quella del Matese poi il maltempo investirà in pieno tutto il Molise con precipitazioni anche a carattere nevoso in montagna. Rasserena lungo il litorale in serata/nottata ma sarà sempre piuttosto variabile e soprattutto freddo a causa di venti che scendono dal nord Europa.