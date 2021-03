Sarebbe atterrato in località Temennotte, nel comune di Sant’Agapito in provincia di Isernia la meteorite pesante circa un kg che si è spenta nel cielo del Molise lo scorso 15 marzo. Lo affermano gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica dopo aver analizzato i filmati che mostrano il bolide alle 20,57 di lunedì scorso attraversare il cielo scuro, come è stato notato da tantissime persone residenti nel centro-sud e in particolare fra la Campania e il Lazio.

I dati raccolti dalla rete di monitoraggio Prisma hanno permesso di definire con precisione l’area dove potrebbe essere finito il frammento di meteorite. “La probabile area di caduta dovrebbe trovarsi in prossimità della piccola frazione di Temennotte a 5 km a sud-ovest di Isernia e a due passi dalla SS85 – dicono gli astronomi – Va considerata un’incertezza laterale di circa 300 metri e di 500 metri, avanti e indietro, per ciascun centro”.

Inoltre si stima che il piccolo corpo celeste è entrato nell’atmosfera a una velocità di circa 50 mila chilometri all’ora ed è stato visibile per soli 5,3 secondi, quando è diventato brillantissimo bruciando nell’atmosfera, come mostrato da alcuni video. Gli esperti ritengono che oltre alla meteorite principale (8 cm circa) possano essere caduti altri frammenti più piccoli, di dimensioni fra 2 e 4 centimetri, in una zona impervia e boscosa qualche chilometro più a sud.

Gli esperti hanno messo in guardia chiunque fra la popolazione dovesse imbattersi nel frammento. Il pezzo di meteorite infatti non va toccato assolutamente e bisogna, nel caso di avvistamento, avvertire immediatamente le autorità. Per fortuna con la pandemia in corso è difficile che scatti una sorta di ‘caccia al meteorite’ a Sant’Agapito e dintorni, e le indicazioni degli astronomi sono rivolte a chi abita in zona.

Nel caso di ritrovamento di un sasso sospetto, ricoperto da una patina scura e con gli angoli smussati, bisogna segnalarlo alla rete Prisma dell’Inaf scrivendo una mail e mandando una foto all’indirizzo prisma_po@inaf.it. Inoltre è importante non toccarlo, non avvicinare calamite e non avvolgere il frammento in plastica o alluminio ma raccoglierlo con un foglio di carta, avvolta in un panno di cotone e conservarlo in un contenitore pulito di vetro.