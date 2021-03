Mercato delle criptovalute: non solo Bitcoin, occhi puntati anche su Ethereum

La resilienza che sta dimostrando il settore delle criptovalute non è stata scalfita neanche dalle stoccate di Janet Yellen: risalgono, infatti, a pochi giorni fa le parole del Segretario al Tesoro, nominata dalla nuova amministrazione Biden – nonché ex presidente della FED – che, punzecchiata dai giornalisti, non ha esitato a definire il Bitcoin un asset “inefficiente”, estremamente instabile, che consuma molta energia.

Il BTC, che aveva da poco fatto registrare un nuovo massimo assoluto, ha iniziato a ritracciare di quasi il 20%, per poi alleggerire le perdite nel prosieguo della seduta. Naturalmente, sulla scia della valuta digitale più conosciuta, si è mosso tutto il comparto, in particolare l’Ethereum, un altro sottostante che sta facendo particolarmente bene e che da inizio anno, prima della recente correzione, ha più che raddoppiato il valore della propria capitalizzazione.

Ethereum: la piattaforma open source

La piattaforma collegata a questa cripto-currency è costituita da un’architettura open source, che permette la creazione e lo scambio decentralizzato di smart contract. Tuttavia ciò che differenzia Ethereum da altri competitor è il fatto che sia programmabile: una peculiarità che fa sì che gli sviluppatori possano creare nuove applicazioni; di conseguenza, questa tecnologia apre le porte a molteplici possibilità di impiego, che rendono la cripto sottostante molto appetibile per gli investitori.

In questo contesto, molti specialisti del settore analizzano la struttura tecnica dell’asset digitale, per stimare una possibile evoluzione dell’andamento del prezzo nel futuro prossimo. A tal proposito, gli analisti del portale di informazione finanziaria criptovalute.it hanno stilato un interessante articolo riguardante questo sottostante; nello specifico le previsioni criptovaluta.it su Ethereum ipotizzano un’ulteriore forte crescita della capitalizzazione, che potrebbe protrarsi anche nel resto del 2021.

Impostazione tecnica di Ethereum

Dal punto di vista tecnico, la struttura di lungo periodo parrebbe ancora molto solida. Sono infatti orientate al rialzo, sulle scansioni temporali più importanti, tutte le medie mobili, indicatori che evidenziano il verso e la direzione di un trend. Anche gli oscillatori, che offrono informazioni sulle situazioni di ipercomprato o ipervenduto di un’attività finanziaria, allo stato attuale non sembrerebbero evidenziare particolari livelli di stress.

Tuttavia, come evidenziato dagli esperti di criptovaluta.it, la volatilità di per sé già alta di questi asset è nelle ultime sedute aumentata ancora di più, perciò, nel breve periodo, non sono da escludere altri movimenti correttivi innescati dagli investitori che realizzano i guadagni dell’ultimo mese -più di 300$ al token per quanto riguarda Ethereum-. Per questo motivo, nell’articolo viene approfondito anche un approccio più speculativo, che ha l’obiettivo di sfruttare le oscillazioni sui time frames più veloci.

Operatività con i CFD

Con questo approccio, attraverso lo short selling – l’opzione che permette di implementare un’operatività anche sui movimenti ribassisti – i trader più esperti hanno la possibilità di speculare anche sulle correzioni, avendo l’accortezza di utilizzare stop loss rigidi e di mantenere una gestione delle posizioni molto oculata. Tutto ciò è possibile negoziando una tipologia di strumenti finanziari che replicano l’andamento del prezzo di un asset digitale: i contratti per differenza o CFD; gli intermediari che si occupano di trasmettere gli ordini su questi strumenti finanziari sono i broker, delle società che, a seguito dell’apertura di un conto trading, solitamente gratuito, offrono ai clienti tutti gli strumenti necessari per poter iniziare ad effettuare compravendte sui CFD delle criptovalute.

Ethereum con il TOL di eToro

Nello specifico, nell’articolo di criptovaluta.it viene illustrata l’operatività con eToro, forse il broker market maker più conosciuto nel panorama dei mercati OTC. L’intermediario, con l’apertura di un deposito, mette a disposizione degli utenti una piattaforma web proprietaria, che garantisce tutta la strumentazione per poter effettuare analisi grafiche di ogni genere e operare in totale sicurezza sulle varie asset classes, senza pagare alcuna commissione: l’unico costo a carico del trader è lo spread bid ask.

In aggiunta, con eToro è disponibile la funzionalità copytrading: una piattaforma che permette di condividere e replicare le operazioni degli investitori presenti sul social trading. Attraverso questo strumento, si può sfruttare un tipo di approccio operativo più aggressivo, senza contare che anche i meno esperti hanno la possibilità di avvicinarsi a questo mondo, osservando le skill di utenti più preparati.