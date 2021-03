Marchi di qualità turistica, nuovo incontro online per gli operatori del territorio

Aumentano le adesioni al corso di formazione on-line tra gli operatori turistici locali curato dall’Aast, partner del Progetto europeo “Innotourclust”.

Nell’ultima riunione del 16 marzo scorso, oltre 30 i piccoli e medi imprenditori collegatisi all’incontro. Tra i partecipanti anche una responsabile della Camera di Commercio di Lecce, una rappresentante dell’Agenzia nazionale del Turismo Albanese ed una esponente dell’organizzazione nazionale del turismo del Montenegro.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 22 marzo, alle ore 16. Relatrice, Maria Sabrina Leone, esperta di turismo accessibile e progettazione turistica che parlerà di: “Marchi di qualità turistica”. Un tema di grande interesse per i titolari di strutture ricettive e non solo.

La Leone ha all’attivo molteplici incarichi di ricerca ed insegnamento presso diverse università italiane, consulenze e progettazione per aziende private, per enti locali in varie regioni d’Italia e all’Estero. Ha accettato con entusiasmo di relazionare nel corso di formazione dell’Aast affrontando un argomento attualissimo di marketing turistico.

Il marchio è un tema rilevante in quanto rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la riconoscibilità di un’attività o del territorio ad esso collegato. Un segno rappresenta l’immagine intera di un’azienda come di un luogo con tutti i suoi aspetti, i suoi valori, la sua realtà, i suoi prodotti, sino a riuscire a esprimere la sua identità.

L’argomento di marketing turistico sta suscitando grande attenzione tra gli operatori locali. Chi non ha ancora aderito all’iniziativa può ancora iscriversi per partecipare alla formazione.