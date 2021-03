Lupi, scatta l’ora del big match: a Notaresco in palio un pezzo di serie C

Notaresco-Campobasso, ci si gioca tutto. O quasi. Una partita che va oltre i tre punti in palio, visto che a sfidarsi sono la prima della classe e la seconda, a sole due lunghezze. Gli abruzzesi hanno rosicchiato terreno nell’ultima giornata approfittando della sconfitta interna dei Lupi e hanno dalla loro una gara in più da recuperare. Ecco perché diventa fondamentale uscire indenni dal campo teramano.

Un anno e tre mesi fa i molisani andavano a espugnare il ‘Savini’ con un perentorio 3-1. A salire in cattedra fu il ‘prof’ Pietro Cogliati, che insaccò una splendida tripletta. I tanti tifosi al seguito andarono in visibilio. Casualità, ma non troppo, anche allora ci fu la diretta su Sportitalia, come domani.

A proposito di tifoseria, prima della partenza di questo pomeriggio alcuni sostenitori si sono radunati allo stadio di Selvapiana per incitare la squadra prima della partenza per Notaresco.

Tornando ai precedenti recenti, all’andata Pietro Cogliati rifilò addirittura un poker alla formazione allenata da Epifani in un 4-1 che lanciò definitivamente in vetta il Campobasso. Sette reti fatte e due sole subite negli ultimi due confronti: la strada è tracciata, l’auspicio è che si prosegua così.

Mirko Cudini non potrà contare sui centrocampisti Brenci e Tenkorang, infortunati da qualche settimana. Per il resto, tutti a disposizione e carichi per dar vita a un match vibrante e, si spera, vincente. La formazione dovrebbe essere la seguente: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali. Arbitrerà il signor Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, assistito da Giudice di Frosinone e Piccichè di Trapani.