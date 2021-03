Si può riprendere a vaccinare anche con AstraZeneca. Come ampiamente preventivabile, questo pomeriggio l’Agenzia europea per i medicinali, comunemente detta Ema, ha comunicato ufficialmente i risultati della propria indagine per chiarire se ci fosse un nesso causale tra alcuni casi di trombosi rilevati in Europa su pochissimi pazienti e la somministrazione del vaccino anti covid-19 di AstraZeneca.

Secondo l’analisi, l’Ema ha consigliato ai Paesi dell’Unione Europea che ne avevano bloccato la somministrazione, di riprendere le vaccinazioni con il preparato anglo-svedese.

L’agenzia europea per i medicinali ha però consigliato di aggiungere una nuova avvertenza al vaccino, poiché ci sono aspetti da chiarire a riguardo ad alcune trombosi cerebrali, rilevate in casi estremamente rari e per le quali serviranno ulteriori approfondimenti.

L’Ema ha aggiunto che i rischi sono molto remoti e infinitamente più bassi rispetto a quelli che comporta la malattia del covid-19 nei casi più gravi e letali. L’agenzia europea ha esaminato circa 30 casi sospetti su oltre 5 milioni di somministrazioni del farmaco finito sotto osservazione.

Sono state tenute in conto sia le modalità che i tempi di somministrazione del vaccino ma anche le condizioni di salute in generale delle persone che poi avevano sviluppato i problemi circolatori al centro della sospensione decisa lunedì scorso dall’Italia, così come da altri paesi dell’Unione Europea come Germania e Francia. La sospensione era arrivata dopo l’apertura di diverse inchieste nel nostro Paese per decessi improvvisi di persone che erano state vaccinare da pochi giorni.

Dai controlli non sono emerse anomalie che possano ricondurre a maggiori fattori di rischio sulle trombosi. In assenza di questo nesso causale e considerato il numero molto esiguo di reazioni sintomatiche gravi avverse, è stato quindi raccomandato di riprendere le vaccinazioni con il farmaco anglo-svedese. Si attendono adesso le decisioni dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e del Ministero della Salute per poter riprendere a pieno ritmo la campagna di vaccinazione anche nel nostro paese con AstraZeneca.

Dalle decisioni dell’Aifa e del Governo dipenderà anche la ripresa delle somministrazioni AstraZeneca in Molise.