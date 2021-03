Viaggio al san timoteo

L'ospedale di Termoli crolla sotto il peso della variante inglese: pochissimi medici e una manciata di infermieri impegnati senza tregua per un numero di malati (alcuni gravi) in costante aumento e impegnativi dal visto di vista clinico. La situazione oggi mercoledì 3 marzo: 4 ambulanze in coda con pazienti in attesa di ricovero, 9 ricoverati in Medicina d'Urgenza e 11 covid in Urologia. Ma trasferire i malati a Campobasso non si può: non ci sono più letti nella sub-intensiva