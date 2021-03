Ha potuto riconquistare la libertà l’esemplare di tasso salvato dai vigili del fuoco di Campobasso. Gli uomini del 115 sono intervenuti questa mattina – 17 marzo – in una casa disabitata di via Biferno a Bojano.

L’intervento dei pompieri del Comando provinciale di Campobasso intorno alle 11.46, quando si sono introdotti nell’abitazione e sono riusciti a recuperare l’animale che non si sa come sia finito in quel luogo.

Una volta posto in un apposito trasportino, il tasso è stato liberato in aperta campagna. Una storia a lieto fine per l’animale.

Alle operazioni hanno assistito anche il personale veterinario e i Carabinieri Forestali di Bojano.