Lezioni sospese fino al 31 marzo all’Alberghiero di Vinchiaturo

Lezioni sospese all’Alberghiero di Vinchiaturo da domani, 23 marzo, fino al 31 dello stesso mese. Lo ha deciso il sindaco Luigi Valente con propria ordinanza dopo il sollecito della dirigente dell’Istituto Ipseoa alla quale ora spetterà l’organizzazione della didattica a distanza per futuri chef, camerieri e sommelier del Molise.

Col passaggio della nostra regione in zona arancione a Vinchiaturo bambini e ragazzi hanno fatto regolarmente ritorno in classe. Compresi quelli dell’Alberghiero che ricadono nello stesso territorio comunale sebbene siano sotto la direzione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “ G. Lombardo Radice” di Bojano.

La preside Gramazio con una nota inviata ieri al primo cittadino ha evidenziato le “oggettive difficoltà organizzative per l’attività didattica in presenza” spiegando pure che “si recano presso detto Istituto un numero considerevole di studenti, docenti e Ata che provengono da aree rosse con contagi diffusi ed aumentando, in tal modo, i rischi legati alla diffusione del COVID 19”. Infine la dirigente ha fatto presente che la campagna vaccinale sta interessando proprio il personale scolastico per cui ci sono diverse assenze in corso “con notevole difficoltà nel garantire il servizio e la vigilanza agli studenti oltre alle serie problematiche nei trasporti per i pendolari che si recano presso l’Ipseoa a causa della cancellazione di corse”.

Da qui la richiesta di sospendere le attività didattiche in presenza (dal 1 al 6 aprile poi ci saranno le vacanze pasquali) accolta dal sindaco Valente che oggi ha firmato l’ordinanza di sospensione.