Le paure legate alla sicurezza domestica e l’importanza di richiedere un preventivo per l’allarme di casa

La sicurezza contro le intrusioni è uno degli aspetti più importanti. Proteggere l’intimità domestica e l’integrità dei propri cari ha un valore inestimabile. Per chiunque è fondamentale mettere al sicuro i propri beni, soprattutto nel periodo estivo, molti si trovano a fare i conti con la necessità di dover lasciare incustodita l’abitazione. La paura dei furti e delle intrusioni riguarda soprattutto gli abitanti delle grandi città, come Roma, Milano, Torino, Napoli e Palermo. Molti di essi depositano i propri valori presso cassette di sicurezza e banche, oltre a dotarsi di impianti di sorveglianza. Non a caso, infatti in primavera sono numerose le persone che richiedono un preventivo per l’allarme di casa. Da una recente indagine emerge un aumento della preoccupazione sui possibili pericoli che potrebbero verificarsi nella zona di residenza.

In particolare, il 32,5% delle famiglie riporta di sentirsi poco o per niente sicura all’interno della propria abitazione. A destare più preoccupazione sono le intrusioni dall’esterno, insieme alla minaccia di subire una rapina. Quest’ultimo timore riguarda più della metà degli intervistati, che dichiara di aver adottato delle contromisure per tutelarsi.

Sicurezza domestica: gli incidenti in casa

Un altro fattore di rischio è costituito dagli incidenti che possono interessare gli impianti domestici, quello che preoccupa maggiormente è la fuga di gas. Molti italiani infatti adottano una serie di accorgimenti per ridurre al minimo il rischio. Un’altra potenziale minaccia è costituita dal malfunzionamento degli elettrodomestici che può arrecare delle ferite a chi li utilizza. Inoltre, una delle vulnerabilità della sicurezza domestica riguarda il malfunzionamento dei sistemi di videosorveglianza a sirena. Nel caso in cui vada in tilt c’è il rischio di un falso allarme. Per questo è necessario verificare, in fase di richiesta di preventivo per allarme casa, la possibilità di ottenere un’assistenza tecnica tempestiva in caso di guasto.

Preventivo allarme casa: come proteggere la propria privacy

Per questo, è necessario valutare la soluzione migliore chiedendo un preventivo per l’allarme di casa. Sul mercato sono disponibili numerose tecnologie e vari tipi di impianti per garantire la massima protezione contro l’accesso da parte di malintenzionati. Dispositivi sofisticati, dotati di tecnologie di ultima generazione, che scongiurano ogni tentativo di accesso all’abitazione e allontano i potenziali trasgressori. Per proteggere la tua privacy, puoi affidarti a una o più ditte esperte e chiedere un preventivo per l’allarme di casa che tenga conto delle tue esigenze.

La scelta varia in base al tipo di utilizzo e alla collocazione dell’allarme. Nel caso in cui esso sia destinato ad un utilizzo interno e perimetrale, allora può essere composto da: sensori volumetrici, sensori sismici per le inferriate oppure a contatto magnetico. Quest’ultimo, di solito, viene applicato alla porta di ingresso per evitare le intrusioni con una chiave falsa. La protezione perimetrale mette in sicurezza il perimetro esterno della casa, dove si trovano le porte di ingresso e quelle delle finestre del giardino o del terrazzo.

Di solito, è preferibile far effettuare un sopralluogo al professionista che dovrà andare a realizzare un impianto. In questo modo, egli potrà individuare i punti critici della sicurezza domestica e suggerire l’impianto più efficace.