Ritardi, rimpalli e costi che salgono

Rimpalli di responsabilità e costi lievitati frenano i lavori di riqualificazione dell'ex hospice dell'ospedale di Campobasso. Quasi sicuramente la struttura non sarà pronta a fine mese, come previsto nel cronoprogramma dell'Asrem che questa mattina ha continuato l'interlocuzione con l'impresa appaltatrice Quest'ultima aveva formulato dei rilievi di natura economica: ci vogliono più soldi per realizzare la riqualificazione funzionale della struttura con 14 posti di terapia intensiva e 21 di sub intensiva. Ora il generale Figliuolo si occuperà del caso dopo la nomina al posto di Domenico Arcuri, licenziato dal Governo Draghi.