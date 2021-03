Il disastro sanità

La maggioranza, tramite l'assessore Vincenzo Niro (Popolari), ha proposto in Aula una mozione per chiedere la 'testa' del commissario ad acta indagato per omissione e abuso d'ufficio. Iorio si smarca: "Non voterò un atto del genere, non ci sono colpevoli a metà o al 100%". Intanto il governatore annuncia la nomina di un unico referente regionale per i vaccini come richiesto dal nuovo capo della Protezione civile nazionale, il generale Figliuolo, e le nuove designazioni ai vertici dei Distretti sanitari di Campobasso, Termoli e Isernia.