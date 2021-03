Lancette avanti di 60 minuti, torna l’ora legale. Sarà l’ultima volta?

Domenica 28 marzo torna l’ora legale. Alle 2 di notte, dunque a cavallo tra sabato e domenica, le lancette andranno spostate avanti di un’ora.

Dormiremo dunque un’ora in meno ma in compenso le giornate si allungheranno e avremo 60 minuti di luce naturale in più. Ciò comporterà naturalmente anche un notevole risparmio energetico che in Italia è stato quantificato in oltre un miliardo e settecento milioni di euro nel periodo 2004-2020.

Ma è probabile che il 2021 sarà l’ultimo anno dell’ora legale. In alcuni paesi è davvero l’ultima volta perché l’Europa ha chiesto di uniformare l’orario a livello comunitario: una richiesta fatta nel 2018. L’Italia però non ha accolto di buon grado l’ipotesi di mandare in soffitta l’ora solare. Altri paesi come Francia, Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia si sono invece già espressi per l’orario unico per tutto l’anno.