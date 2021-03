Sabato 13 marzo è stata una giornata particolare per studenti e insegnanti dell’Alfano di Termoli: insieme hanno dato vita, in modalità a distanza, alla Giornata della Letteratura (al liceo classico) e al Pi-Greco Day (al liceo scientifico), che si celebra solitamente il 14 marzo (che quest’anno cade di domenica), perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14 come le prime tre cifre del Pi Greco, e inoltre coincide con il compleanno di Albert Einstein.

Si tratta di una modalità nuova di concepire l’attività didattica, prevista nell’offerta formativa dell’Alfano, per cui per una giornata sono gli studenti a proporre attività di approfondimento di contenuti scolastici e eventi di vario genere, realizzati dagli studenti stessi con la collaborazione e la supervisione dei propri docenti.

Il programma della giornata è stato il seguente:

Pi-greco day (liceo scientifico)

Visione di film su tematiche scientifiche, collegamento su piattaforma Zoom con il CERN di Ginevra con presentazione dell’Organizzazione Europea per la Ricerca nucleare a cura del prof. Salvatore Buontempo e successivo tour virtuale della struttura. Giochi didattici realizzati dai ragazzi dell’istituto (con la supervisione dei professori) con domande di matematica, fisica, chimica e biologia.

Giornata della letteratura (liceo classico)

Giochi didattici realizzati dai ragazzi dell’istituto (con la supervisione dei professori) con domande di italiano, latino, greco, storia, geografia, storia dell’arte; concorso di poesia, webinar di approfondimento per le classi del biennio (Le fake news nella storia – prof. Tommaso Di Carpegna Gabrielli Falconieri, Università di Urbino) e del triennio (a scelta tra Linguaggio e verità dai sofisti alle fake news – prof. Giovanni Maddalena, Filosofia teoretica, Università del Molise, e Poteri dello Stato e diritti dei cittadini in tempo di Covid – dott. Luigi Catelli, Magistrato, Presidente della Corte di Appello di Ancona.)

La partecipazione e l’impegno degli alunni, sostenuti dalla Dirigente, Concetta Rita Niro, e accompagnati dai docenti, ha consentito di dar vita ad una giornata in cui è stato evidente a tutti i partecipanti che il valore formativo della scuola non viene meno neppure in una situazione difficile come la didattica a distanza, come ci conferma il genitore di un’alunna delle classi prime che, commentando la giornata, ci ha scritto: “Complimenti per oggi, avete organizzato una cosa bellissima. È troppo bello vedere mia figlia e i suoi compagni così coinvolti nello studio, si percepisce tutto il loro entusiasmo, sono pronti al confronto, hanno voglia di imparare sempre cose nuove: in questo periodo non è per nulla scontato, per questo grazie di cuore”.

«La giornata di sabato 13 – commenta la Dirigente Concetta Rita Niro – mostra come due siano gli elementi essenziali di un sistema educativo valido ed efficace: la scuola è una comunità di persone che collaborano per la crescita di tutti; imparare è una passione creativa, capace di generare forme sempre nuove e di adattarsi a situazioni non sempre favorevoli, come quella che stiamo vivendo».