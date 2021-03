Un momento di grande commozione quello vissuto questa mattina (8 marzo) alle 9:30 nel piazzale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le donne delle forze dell’ordine hanno incontrato quelle dell’ospedale. Le uniformi indossate con i gradi hanno abbracciato i camici bianchi. Per omaggiare il lavoro che queste donne compiono alla pari di quelle impegnate su altri fronti in un campo di battaglia che è la corsia di un ospedale.

L’iniziativa, fortemente voluta dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, ha raccolto tutti i rappresentanti di carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, polizia penitenziaria e Polizia Municipale. Presente anche il prefetto vicario Pierpaolo Pigliacelli.

Il saluto ordinato dalla funzionaria della Questura, Mariapia Sabelli, e poi l’omaggio floreale consegnato alla coordinatrice Antonietta Licianci.

Le parole del Questore che hanno emozionato le donne in camice tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

“Siete il nostro valore aggiunto – ha detto il capo della Questura di via Tiberio – Grazie per tutto quello che fate per noi ogni giorno dentro e fuori le corsie”.