Le nubi, fuori. E quelle di dentro. Perturbazioni che talvolta coincidono, su meridiani differenti. E aspettano, montando la tempesta, nel silenzio che precede la pioggia. Sui tetti dai camini ancora accesi, sulle lamiere delle auto ferme. Sui passi di chi cammina solo, tra i sentieri della propria introspezione.

Villa De Capoa. Dimora nobile, porta astrale quasi parallela rispetto agli inesorabili rintocchi del tempo: bella come un dipinto antico, elegante come una dama. Eco settecentesca di sublimi memorie, testimonianza storica; invisibili poesie disseminate tra labirinti di siepi, sotto l’ombra di sequoie e cipressi.

Un luogo suggestivo, caratteristico; un simbolo del capoluogo e della sua identità. Una “stanza dei sogni” per tutti: viali da solcare per recuperare preziosi attimi tranquillità, per penetrare atmosfere fiabesche. E conoscere così, pienamente, uno dei più significativi monumenti di Campobasso.

L’ossatura di Villa de Capoa ha infatti origine nel settecento, quale costola dell’ex monastero di Santa Maria delle Grazie che proprio in quei pressi sorgeva. Dopo il terremoto del 1805 e in concomitanza con le nuove necessità di urbanizzazione, il sito venne così riprogettato e configurato con una nuova veste estetica. Settant’anni più tardi, l’ultima proprietaria – la contessa Marianna De Capoa – ne fece dono all’orfanotrofio femminile da lei stessa fondato. Fu poi il Comune di Campobasso ad acquisirla, nel 1929, quando cioè prese il nome di “Villa del Littorio”, prima di assumere l’attuale e definitiva nomenclatura.

Villa De Capoa è un’oasi, non solo botanica; villa De Capoa è un patrimonio, non solo artistico e architettonico. Villa De Capoa è un rifugio e un’eredità, una carezza che si posa sulle quotidiane inquietudini di ognuno. E che può come magicamente ascoltare e nel silenzio cullare le sottili angosce, i turbamenti inconfessabili e certi affilati ricordi, i resti di amori bruciati e di altri segretamente custoditi, le nostalgie recondite; gli occhi che non dimenticano e i baci che ci mancano; gli addii che non avremmo voluto e che in disparte spesso piangiamo. Lontano da tutti, lontano da tutto. Ma non da lei. Villa De Capoa, nostra silenziosa alleata; ancella di questa città.