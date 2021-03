La Polonia celebra il termolese Raffaele Orlando con una messa in sua memoria

La Polonia celebra con una messa la memoria di un termolese, il professor Raffaele Orlando, da anni affetto da Alzheimer e deceduto a Termoli il 9 marzo scorso a causa di un’ischemia cerebrale.

La messa sarà officiata presso la parrocchia San Giuseppe di Chorzow, città della Slesia gemellata con Termoli, domenica 14 marzo alle ore 17, e sarà possibile seguirla in streaming cliccando qui.

Raffaele Orlando, dottore in Filosofia, insegnante di italiano, giornalista ed artista, nel 2002 fu chiamato a rappresentare l’Italia in Slesia dal Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, critico d’arte internazionale, che ne riconobbe le straordinarie qualità intellettuali ed umane.

La Società Dante Alighieri (www.ladante.it), che dal 1889 con le sue 401 sedi in tutto il mondo ha lo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana all’estero, il 24 febbraio 2012 gli conferì l’incarico di coordinamento delle varie sedi della Nazione.

Raffaele Orlando era diventato un punto di riferimento non solo per gli imprenditori termolesi ed italiani che intendevano investire in Polonia, creando i contatti con le Camere di commercio e le varie istituzioni locali, ma anche per i cittadini polacchi che desideravano conoscere e visitare il nostro Paese.

Fu promotore di mostre d’arte italiana nelle più prestigiose gallerie, di corsi di lingua italiana per giovani ed aziende, di corsi di pittura rinascimentale italiana ed eventi culturali d’ogni genere. Ha partecipato attivamente alla nascita del gemellaggio tra la città di Termoli e quella di Chorzow e ha curato le partecipazioni della città di Termoli alle fiere internazionali del turismo svoltesi in Polonia.

Oggi, quello che lui ha iniziato nei primi anni 2000 e che ha dovuto interrompere a causa della malattia, è portato avanti egregiamente dai tanti collaboratori.

Chi in Polonia ha avuto modo di conoscerlo non lo ha dimenticato e lo ricorderà con una messa oggi 14 marzo in una parrocchia, quella di San Giuseppe, che ha tra l’altro un rapporto di collaborazione con la città di Termoli.