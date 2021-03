La pandemia, le cartine cromatiche, il “kintsugi”: il futuro risorge dalle ferite di una terra

Le strade deserte sembrano arterie di un cuore lontano. Che pulsa appena, in silenzio. Campobasso, notizie dal fronte.

Una città reclusa nelle stanze dei suoi drammi, a osservare i figli perduti dietro le porte serrate di case e palazzi, quasi fossero in trincea… Mentre la sera si accascia presto sui marciapiedi, sulla luce gialla dei lampioni. E a lungo resta, sdraiata come un antico drago, avvolgendo tra le spire i sogni di chi non dorme più; per i lacci intimi di preoccupazioni febbrili, per conti che non tornano e per orizzonti che si sfaldano, per le attese che muoiono senza quasi più stupire. Perché persino piangere sembra esser diventato un lusso inarrivabile, un affare complicato.

“Bisogna capire: è il virus che ci costringe” – recitano i soliti coreuti. Bene. Ma chi è pronto invece a capire il dolore di chi dal dolore è costretto? Il tempo scorre, la clessidra è già stata capovolta. Tutto però ancora tace.

Pare si comprendano, al contrario – e addirittura sottilmente – simmetrie nascoste, serpeggianti ingordigie e baratti di dignità pur di stare in sella a sgangherati carrozzoni. Mentre intorno, fuori dalle logge di potere, la gente sanguina, stremata. La gente muore.

Eppure sopra ogni sofferta piaga calano di consueto il suono e il sipario della rugginosa sirena: coprifuoco. Amministrativo, istituzionalmente suggellato, emotivo. Una ghigliottina concettuale di giornate e rapporti, di tutto ciò che era appena un attimo fa; di legami semplici, di tenerezze autentiche; di sensibilità in bilico come un branco di equilibristi ubriachi sul filo. Nessun ascolto, nessuna empatia: tutto o quasi allontanato dietro l’invalicabile confine del distacco. Richieste d’aiuto murate, l’esistenza accartocciata su sé stessa.

In zona rossa. Ancora per un po’, almeno. Poi, probabilmente, un nuovo cambio: cromatico soltanto, perché per quello di scenario bisognerà purtroppo aspettare. Un altro tempo, un’altra clessidra.

Sperando e pregando che le attese non siano nuovamente struggenti, che gli immobilismi non diventino cancrena e che insieme ai germogli di marzo – oltre il gelo e la brina di questi ultimi giorni – possano (ri)fiorire speranze e desideri, come pure la visione di una città finalmente guarita.

Al di fuori di indici e percentuali ci sono destini da salvare, strappi da ricucire; dietro ogni mascherina sorrisi da ridisegnare. Con responsabilità e coraggio, senza dimenticare. Servirà, allora, una pandemia di entusiasmo e volontà per rimettere insieme i pezzi, per restituire luce.

È un po’ come nel “kintsugi”: riparare un vaso rotto, ricomponendone i cocci con colate d’oro. Come se ogni cicatrice, ogni fenditura donasse alla ceramica un valore ulteriore anziché depredarla di quello originario; come se la storia di quei tagli raccontasse qualcosa di più rispetto alla storia della scultura stessa. La preziosità del dolore.

La fine, dunque, è solo una possibilità. La volontà un esercizio superiore: professiamolo, educhiamolo anche nel tedio; pratichiamolo. Nonostante i valzer cromatici sulla cartina, nonostante la rabbia; nonostante bollettini sanitari “lanciati” sui i nostri destini come i dadi del centurione sulla veste del Cristo.

Non molliamo il timone. Anzi prepariamoci ai tempi del nuovo arrembaggio.