La marca Michelin : fiducia nel rinnovamento perpetuo

Michelin : quando si cerca affidabilità

La capacità di rinnovarsi costantemente e di adattarsi alle esigenze dei clienti e del mercato, rendono Michelin un marchio di sicurezza e affidabilità senza pari. I prodotti, di anno in anno, diventano sempre più performanti e apprezzati, unendo i prezzi contenuti per i clienti singoli e l’innovazione per le grandi aziende.

Pneumatici per tutte le stagioni, per vari tipi di veicolo, con gamma di resistenza al rotolamento, omologate per numerosi marchi automobilistici, con possibilità di funzione runflat, pneumatici rinforzati, protezione del cerchio, seal technology aggiuntiva, riduzione del rumore.

Spettacolare il rapporto performances/prezzo, robustezza migliorata e aderenza eccellente per una guida sicura e piacevole. Un’esperienza unica garantita. I pneumatici Michelin sono affidabili e durevoli, ideali per diversi tipi di automobili e di guidatori.

Michelin : la svolta green

Brand Finance ha collocato il brand al primo posto nella classifica 2021 dei migliori marchi di pneumatici, mantenendo, nonostante la crisi, il suo ruolo indiscusso di azienda forte e con più valore sul mercato. Michelin è riuscita a portare avanti le sue strategie sorprendenti, tra cui il rivoluzionario pneumatico ecologico Michelin e.Primacy. I benefici innegabili di questa innovazione sono alta capacità performante, mobilità eco-sostenibile, consumi efficienti, ottima aderenza sul bagnato.

Recente è anche l’annuncio di una nuova gamma di pneumatici in arrivo per autocarri per il trasporto regionale, chiamata Michelin X Multi Energy. Michelin punta a ridurre le emissioni e il consumo dei veicoli, per fare bene all’ambiente e ai consumatori. Ottimizzate anche la sicurezza e l’efficienza. Parliamo di oltre un litro di carburante risparmiato ogni 100 Km percorsi rispetto alla gamma standard.

Il Rapporto su Pneumatici ecologici e pneumatici verdi lanciato quest’anno conferma Michelin nell’elenco delle aziende impegnate nella svolta green, la quale riguarda non solo la produzione, ma anche tutte le altre fasi di distribuzione e vendita.