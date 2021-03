La Hidro Sport colleziona primati nel Campionato italiano indoor

Con l’avvicinarsi della fase clou della stagione indoor, i portacolori giallo-blu dimostrano, ancora una volta, segnali di enorme crescita, sia tecnica che prestazionale, facendo man bassa di primati personali e scalando in maniera imperiosa le classifiche nazionali. Marco Gallesi non finisce di stupire e colleziona il suo secondo “pass” per i campionati italiani assoluti andando a ritoccare il suo primato regionale dei 50 stile libero (che già deteneva) ed arrivando ormai vicinissimo ad abbattere il muro dei 23 secondi: 23”08!! il suo crono finale. Lo stesso atleta si riconferma sui suoi massimi standard anche nei 50farfalla, nu0vo primato regionale migliorato di 2 centesimi (24”72) e 100 farfalla vinti in 54”92.

Queste notevoli prestazioni sono state la punta dell’iceberg di una squadra in grado di evolversi costantemente e che si sta confermando di eccellente spessore generale sia nel settore maschile che in quello femminile. Si prendono infatti la scena inizialmente le ragazze (nella foto il gruppo femminile protagonista questa Domenica), che aprono la manifestazione con una serie lunghissima di primati: Jenna Carissimi nuota 31”63 e 1’10”06 nei 50 e 100 SL; Sara Colalillo 1’03”97 sui 100 SL, poi 1’07”37-2’25”36 nei 100 e 200 dorso; Giulia La Barbera 50 e 100 SL (32”82-1’08”62) e 100 rana (1’28”17); Isabella Muccino 100 rana (1’45”69); Giovanna Muccitto copre i 50 SL in 30”17; Chiara Oriente scende a 1’11”07 nei 100 dorso, 2’35”36 nei 200 misti e 4’58”70 nei 400 SL; poi ancora progressi giungono da Sara Sabella nei 100 e 200

rana (1’20”22-2’59”39); Elisa Petti migliora i sui 100 farfalla (1’13”65); Ester Spedalieri scende a 31”87 nei 50 SL e si migliora anchenei 100 rana (1’23”89); chiude questa categoria Chiara Testa completa i 100 SL in 1’05”50 e 100-200 dorso rispettivamente con 1’11”33 e 2’32”08.

Nella categoria Juniores, Benedetta Sangregorio si mette in luce nei 50 SL (28”86), poi realizza 30”49-2’25”84 nei 50 e 200 dorso; Tra le cadette si confermano sui loro standard migliori sia Fiorella Colanzi nei 100 e 200 farfalla (1’05”81-2’21”53) che Vincenza Mastrangelo nei 200 e 400 stile libero (2’15”78-4’39”09). Non è assolutamente da meno il settore maschile che, oltre al già citato Gallesi, mette in risalto il brillante periodo dell’intero gruppo con prestazioni di ottimo livello e progressi ancora più marcati rispetto alla precedente uscita di appena una settimana prima.

Nella categoria Ragazzi Daniel Agostini abbassa ancora il suo limite personale sui 100 dorso (59”78) e si riconferma sui suoi massimi livelli anche nei 200 (2’10”29); Alessandro Catelli demolisce i suoi primati nei 100 e 200 rana (1’09”86-2’36”63); Mario Colalillo nuota i 50 SL in 26”52 ed i 100 farfalla in 1’02”36; Lorenzo Di Vico ben figura nei 50,100 e 200 SL (28”36-1’02”75-2’18”00); Antonio Iacovelli fa 58”36 nei

100 farfalla; Emanuele Iannone cresce sia nei 100 e 400 SL (57”45-4’26”65) sia nei 100 farfalla (1’01”37); Vittorio Sciarretta si migliora sia nei 10 che nei 400 SL (1’02”37-4’43”17); Simone Silvestri ottiene i personali sui 50 e 100 SL (26”14-57”56) così come nei 100 rana (1’12”96); Ermanno Tedeschi fa il primato personale nei 200 SL e 100 farfalla (1’56”25-1’01”32) e si conferma su ottimi livelli anche nei

50 e 100 SL (24”75-53”53).

Nella categoria Juniores giungono conferme dalle prestazioni di Patrick Comodo nei 100-200-400 SL (53”70-1’57”51-4’10”40); di Antonio Mascilongo 32”01 nei 50 rana, 54”90 e 2’00”20 nei 100 e 200 SL; Ndi Giovanni Oriente nei 400 SL e 100 farfalla (4’14”87-1’02”97) e di Emanuele Perlino nei 50-100 e 200 SL ( 24”01-51”32-1’51”86).