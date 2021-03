La danza si ferma, ma l’insegnante offre lezioni gratuite on line: “Grazie maestra Nadia”

Un grazie pubblico nei confronti di chi si impegna a favore di bambini e ragazzi, per continuare a coltivare la passione per lo sport e in particolare la danza.

“Volevo ringraziare pubblicamente la maestra di ritmica – spiega la termolese Elisabetta – che sta offrendo lezioni gratuite alle ragazze in questo momento di tristezza per i ragazzi. Offre ogni venerdì a chiunque voglia attraverso la piattaforma Zoom lezioni gratuite non solo alle proprie allieve ma a chiunque abbia voglia di divertirsi un’oretta. Si chiama Nadia Venditto e la sua scuola di ritmica è la Ritmica Iride di Termoli”.

Queste le sue parole. “È passato quasi un anno dall’ultimo allenamento, sogni, medaglie e allenamenti sembra passato un secolo, questo virus ci ha tolto tanto, ma tu Maestra sei stata un faro. Che ha illuminato le nostre giornate, sempre presente, ci ha seguite ed allenate sempre, senza sosta, al parco quando si poteva, in maniera individuale all’aperto, a distanza in palestra e poi di nuovo su Zoom, a Natale, ai compleanni sempre presente con un video, un augurio, sempre lì a mandare codici per farci allenare, pronta a rimproverarci se sbagliavamo o a darci un abbraccio virtuale se ne avevamo bisogno, e ancora oggi nuovamente dopo un anno sei qui, continui e continui a darci la tua forza, ci dici sempre che noi siamo la tua forza, ma sei tu con il tuo amore e la tua passione a trasportaci in un mondo fantastico.

Non vediamo l’ora di poter tornare in questa grande famiglia chiamata Ritmica Iride, ad allenarci ovunque in qualsiasi posto. Allenamenti gratuiti per tutti, anche per le nostre amiche, purché tutte noi siamo felici. Ogni gesto è fatto con amore senza chiedere nulla in cambio, solo la nostra presenza grazieeee maestra Nadia, appena tutto passa torneremo ad allenarci insieme ancora una volta. Non sei solo una maestra ma un esempio da seguire. Grazie di cuore, Elisabetta”.