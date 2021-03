La Città Invisibile, appello per una nuova raccolta solidale

Nuova raccolta solidale per La Città Invisibile di Termoli. “In questo anno di pandemia non abbiamo mai smesso di accogliere i bisogni delle persone senza dimora del nostro territorio. Abbiamo ancora bisogno del sostegno della nostra comunità solidale.

Ci aiutate a supportare le esigenze materiali dei nostri ospiti e a diffondere questo appello?

Come sapete il nostro centro diurno per persone senza dimora vive soprattutto grazie alle raccolte fatte tra le persone a noi vicine, una comunità che con il tempo è diventata sempre più grande. E non ci ha mai fatto mancare niente!”

Il centro, che si trova in piazza Olimpia 1 a Termoli (vicino allo stadio ‘G. Cannarsa’) è aperto ogni mattina (dal lunedì al sabato) dalle 8.30 alle 11.30.

In questi giorni si raccolgono brioches, succhi e caffè (prodotti per la colazione) ma anche guanti monouso, gel igienizzanti per le mani, carta igienica e alcool.