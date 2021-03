La Chaminade cade in casa nello scontro diretto con lo Sporting Venafro

La Chaminade Campobasso perde in casa lo scontro diretto contro lo Sporting Venafro ed ora sembra quasi scontato l’ultimo posto in classifica. I campobassani vanno ko a un minuto e mezzo dalla fine di una gara tutto sommato equilibrata.

Cavaliere e Marsella devono fare a meno di Resciniti uscito malconcio dalla sfida con l’Itria, ma ritrovano tra le rotazioni Davide Di Nunzio, Ciampitti e Fieramosca. La gara si apre subito con la rete degli ospiti firmata da Caropi ben servito da fallo laterale di Porcari, piatto sinistro sotto la traversa. E ancora, destro potente di Offidani che sfiora il palo, l’azione continua è ancora Offidani protagonista lob morbido sull’uscita di Di Camillo, palla sul fondo. Ospiti ancora pericolosi con Caropi bel destro al volo questa volta il numero uno della Chaminade respinge. La risposta dei locali è con un tiro pericoloso di Salvatore che chiama all’intervento Madonna. A tre minuti dall’intervallo ripartenza di De Nisco, il suo diagonale trova Madonna sulla traiettoria. La Chaminade chiude in attacco: punizione di De Nisco potente ma il numero uno degli ospiti chiude lo specchio. La prima frazione si chiude con lo Sporting Venafro avanti 1-0.

In avvio di ripresa Offidani serve Fetta, sinistro secco e 2-0 Sporting. La risposta dei padroni di casa è affidata a De Nisco, palla di un soffio fuori. Ancora rossoblù alla ricerca della rete per riaprire il match con i fratelli Di Nunzio, prima Davide su punizione poi Antonio sulla ribattuta sono ad un passo dal gol. La rete arriva al settimo con un gran tiro di Ciampitti in posizione molto definita che si infila all’incrocio, 1-2 il parziale.

Ed ecco il pari. Ripartenza dei padroni di casa con Antonio Di Nunzio che chiude il triangolo servito da Davide Di Nunzio, 2-2. Il Venafro sfiora il nuovo vantaggio con Fetta ma il palo gli nega la gioia. I locali avrebbero l’occasione per il 3-2 ma il tiro libero di Ciampitti viene respinto da Madonna. Poco dopo, settimo fallo del Venafro, Betancort viene espulso, Sporting in inferiorità numero e Chaminade ancora al tiro libero. Ciampitti trova sempre Madonna davanti a sé che gli nega la doppietta. I padroni di casa non riescono a sfruttare la superiorità numerica. E allora lo Sporting passa con un sinistro di Dienz. La partita termina con il successo alla Palestra Sturzo dello Sporting per 3-2. La Chaminade torna in campo sabato, questa volta in trasferta ospite del Torremaggiore.