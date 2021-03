Jacopo Di Donato, l’artista molisano scala le classifiche di I-Tunes con l’album d’esordio

Larino

Pino Puchetti, il sindaco che sta lottando per dare alla struttura un futuro nella sanità molisana, ricostruisce la storia dei due progetti all’attenzione dei molisani: il Vietri, in realtà mai decollato, sul quale è incentrata l’inchiesta giudiziaria che vede l’ex commissario Giustini indagato, e la torre Covid al Cardarelli, finanziata per 6 milioni di euro e ancora in altissimo mare a 8 mesi dall’approvazione del Ministero.