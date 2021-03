Indovina una cinquina al SuperEnalotto: 97mila euro vinti a Bojano

Chi sarà il fortunato che ha vinto 97mila euro al SuperEnalotto? E’ ‘caccia’ alla persona baciata dalla dea bendata e che ha indovinato la cinquina al SuperEnalotto dopo aver giocato in una stazione di servizio sulla statale 17 all’altezza del km 204 a Bojano, come riferisce agipronews. Dunque, non è detto che il vincitore sia della cittadina matesina: la statale 17 è utilizzata per motivi di lavoro anche da persone provenienti dal Lazio e dalla Campania.

“Il Molise torna a sorridere nel concorso di giovedì 18 marzo, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 97.759,09 euro”, si legge in una nota.

“Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando quota 124,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise non è mai stato centrato il premio più alto”.