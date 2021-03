“Includere i commercianti nella campagna di immunizzazione”: la richiesta a Toma

I commercianti, categoria a contatto con il pubblico e a rischio contagio, devono essere inclusi nella campagna di immunizzazione ed essere urgentemente vaccinati. Ne sono convinti i sindacati del settore che hanno inviato una lettera al governatore Donato Toma.

In calce alla missiva le firme dei rappresentanti dell’Ente Bilaterale del Terziario e del Turismo della Provincia di Campobasso, che rappresenta Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs.

A loro dire, è necessario “allargare prioritariamente la somministrazione del vaccino anti-Covid alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore del commercio, turismo e servizi, nonché ai titolari d’impresa, con particolare attenzione alle attività destinate alla vendita di generi alimentari che in Molise è composto da molti addetti. Tale scelta – si aggiunge nella nota inviata al Presidente della Regione – potrà contribuire a garantire nuove e più solide basi per la definitiva ripartenza di un comparto duramente colpito da questo lungo periodo di pandemia”.

Nella lettera che porta la firma del presidente dell’Ente, Stefano Murazzo, si evidenzia che “l’inclusione nella campagna di vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore del commercio, del turismo e dei servizi, può tornare utile a tutta la comunità perché questi lavoratori, pur osservando stringenti protocolli di sicurezza sanitaria, sono costantemente a contatto con il pubblico e hanno maggiori possibilità di entrare a contatto con il virus”.

Insomma per l’Ente Bilaterale del Terziario e del Turismo di Campobasso, visto che il comparto è considerato un servizio essenziale che non ha cessato neppure un giorno di garantire servizi ai cittadini, non può essere discriminato quando si tratta di dare loro la possibilità di vaccinarsi. Infine, è stata chiesta “maggiore attenzione e considerazione per dipendenti e titolari di questo comparto troppo spesso dimenticati dalle istituzioni”.