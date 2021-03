In Consiglio regionale le dimissioni del commissario ad acta. Vaccini, sarà nominato un referente regionale

A 24 ore esatte dall’interrogatorio in Procura a Campobasso, il Consiglio regionale chiede le dimissioni del commissario ad acta Angelo Giustini indagato per omissioni d’ufficio e abuso d’ufficio. In Aula questa mattina (9 marzo) l’atto presentato dall’assessore regionale dei Popolari Vincenzo Niro, unitamente al capogruppo Andrea Di Lucente, che punta a chiedere al Governo la revoca del generale della Finanza in pensione, al quale viene addebitato il disastro della sanità molisana, in particolare della gestione dell’emergenza e della pandemia. “Questo atto scaturisce anche in seguito alle ultime vicende”, puntualizza Niro riferendosi all’informazione di garanzia del procuratore Nicola D’Angelo inviata venerdì scorso al commissario. Un duro atto d’accusa nei confronti del suo operato, come vi abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi.

Niro annuncia la mozione per la revoca di Giustini – sulla quale la coalizione di centrodestra aveva avviato un ragionamento venerdì scorso dopo l’audizione dei vertici sanitari in Consiglio regionale – poco prima della lunga informativa del presidente della Regione Donato Toma che spiega l’istituzione di una “Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) in più in Basso Molise”: sei giorni di fa ne sono state attivate due, una a Larino e una Termoli, il cui personale viene impiegato nell’assistenza sanitaria domiciliare dei pazienti covid. Al tempo stesso, il capo della Giunta riferisce l’avvio di “procedure disciplinari per l’accertamento di eventuali responsabilità relative agli elementi attenzionati in sede di ispezioni ministeriali nelle strutture sanitarie. L’organo di disciplina dell’Asrem ha recepito le segnalazioni e i nominativi da sottoporre da procedimento disciplinare”.

Toma, che poi leggerà anche la lunghissima relazione della Direzione Salute che ha ripercorso il primo anno di pandemia, annuncia anche “una modifica dell’assetto dei distretti dell’Asrem” e la “nomina di nuovi responsabili di distretto a Campobasso, Isernia e Termoli”. Contestualmente riferisce la decisione del nuovo capo della Protezione civile nazionale, il generale Figliuolo: sarà designato un unico referente regionale per i vaccini.

Il presidente della Regione fornisce alcuni dettagli sulla campagna vaccinale anti-covid: “Stiamo terminando con gli over 80, mentre all’Università si sta procedendo con il personale scolastico. Inoltre, stiamo raccogliendo le adesioni da parte dei soggetti fragili (stamattina erano 8mila le adesioni). Purtroppo c’è una criticità: abbiamo avuto dei ritardi per la consegna di Pfizer (ieri dovevano essere consegnate dosi che arriveranno invece domani)”.

Per Toma il Molise potrebbe raggiungere nel giro di poco tempo l’obiettivo dell’immunità di gregge: “La possibilità di adoperare il vaccino AstraZeneca per gli over 55 coinvolgendo anche i medici di Medicina generale, unitamente alla circostanza che il Molise è un territorio a bassa densità demografica, potrebbe consentire di raggiungere l’immunità di gregge nella nostra regione in tempi brevi. Tale opportunità è legata, ovviamente, al fatto che ci vengano consegnate le dosi di vaccino così come ci è stato assicurato”.

Infine il dibattito dell’assemblea si concentra sulla mozione che punta a far cadere il commissario ad acta Giustini.

Iorio si smarca: “Sono sorpreso ad apprendere che discuteremo, su indicazione della maggioranza, sul ruolo e su cosa chiedere al governo nazionale sulla figura del commissario Giustini. In passato il Consiglio regionale si è sempre rifiutato di approvare provvedimenti che si inseriscono all’interno di una fase cruciale di un’indagine giudiziaria che si preannuncia corposa. Ed è grave, non si riscontra in nessun precedente, nemmeno parlamentare”. Dunque, invitando ad una maggiore prudenza su tale questione, “non credo che ad una sola persona possa essere addebitata una responsabilità complessiva, non ci sono colpevoli a metà o al 100 percento”. Per questo “non voterò documenti che discriminano Tizio da Caio, sono colpevoli chi ha scelto l’ospedale hub come ospedale covid (il Cardarelli di Campobasso, ndr)”.

Invece dal Pd Vittorino Facciolla osserva: “Non trasformiamo il Consiglio regionale in un’Aula di Tribunale”. E argomenta: “Non siamo in questa situazione solo per la responsabilità di un solo soggetto, non potete pensare che noi ci crediamo. Ci sono tanti che hanno responsabilità diretta e politica”.

