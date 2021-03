In campo sette pattuglie anti-covid della polizia, rinforzi anche dalla Puglia

Sono in campo sette pattuglie anti-covid della polizia di stato. Di cui tre, arrivate dal Reparto prevenzione crimine di San Severo in ausilio ai colleghi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di via Tiberio.

Controlli disposti dal questore Giancarlo Conticchio per assicurare il rispetto del decreto anti-covid emanato dal governo rispetto alle zone rosse.

E tutto sommato – stando ai primi bilanci – a Campobasso le regole si rispettano. Le persone fermate anche in questi giorni erano tutte regolarmente munite di autocertificazione per giustificare gli spostamenti. E perlopiù si è trattato di persone che si spostano per motivi di lavoro oppure per recarsi a fare la spesa, spesso anche per i genitori più anziani.

Un’attenzione tuttavia che resterà alta anche nei prossimi giorni.