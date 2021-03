Nascosta nel vano motore dell’auto, aveva una busta con 200 grammi di eroina pura. Immediato è scattato l’arresto per un giovane molisano, impiegato di una importante ditta della regione. Incensurato e insospettabile, ma a quanto pare corriere della droga.

L’arresto è stato operato dai Baschi Verdi della compagnia della Guardia di Finanza di Campobasso in flagranza di reato. Il fatto è avvenuto due giorni fa quando una pattuglia delle Fiamme Gialle ha fermato il giovane, 25 anni circa, in una strada dell’entroterra molisano al confine tra Puglia e Molise.

Alla vista dei Baschi Verdi, il ragazzo ha mostrato subito un certo nervosismo e insofferenza per il controllo. Dalla perquisizione dell’auto che guidava è emerso il ritrovamento di 200 grammi di eroina.

La droga sequestrata ha un costo che si aggira fra i 5mila e i 6mila euro e se tagliata a dovere, sul mercato avrebbe potuto fruttare anche il triplo, secondo le prime stime degli inquirenti. Per il giovane incensurato è scattata la custodia cautelare, sebbene attualmente per le restrizioni covid non sia disposto il trasferimento in carcere.

“L’attività di contrasto delle Fiamme Gialle continua incessante e si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo in materia di rischio epidemiologico da covid-19 che sono disposti quotidianamente – si legge in una nota della Finanza -. Il contrasto ai traffici illeciti e i conseguenti risvolti economici finanziari anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati da chi realizza questi comportamenti illegali si conferma l’obiettivo della mission istituzionale della Guardia di Finanza”.