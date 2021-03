L’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso si conferma ancora una volta un ambiente di apprendimento aperto all’internazionalizzazione e all’innovazione didattica, sempre al passo con i tempi e impegnato in tematiche attuali e irrinunciabili.

Nell’anno in cui ricorre il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, anche la Scuola diretta dal Prof. Umberto Di Lallo ha voluto omaggiare con diverse iniziative Dante Alighieri. Lo ha fatto, tra l’altro, con un webinar internazionale nell’ambito del Progetto Erasmus+ “Catch the European Sun”, incentrato sulla simbologia del sole nella Divina Commedia.

Un gruppo di studentesse della classe 3 A del Liceo Linguistico “Pertini” (Alessandra Atzori, Francesca Sinibaldi, Sandra Latessa, Sara Di Lalla, Giorgia Gentile, Manuela Tedeschi, Serena Tronca), ha offerto a studenti polacchi, portoghesi, greci e turchi delle scuole partner del progetto una lettura del sole, visto dal padre della lingua italiana come portatore di significati legati essenzialmente alla luce, intesa come forza vivificante, dotata di potere seminale, germinale e cosmogonico, che travalica nei valori di luce mentale come emanazione di conoscenza e di sapienza.

Il sole, oltre che immagine dell’intelligenza e dell’anima, è riflesso di Dio.

Tradizionalmente simboleggiato nel Medioevo come “sol oriens”, per la nascita, “sol occidens”, per la morte, “sol salutis”, per la redenzione, “sol invictus”, per la resurrezione, il sole è in quel tempo anche emblema del papa e dell’imperatore.