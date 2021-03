Il Molise verso il colore arancione, ma Toma frena e valuta misure restrittive

L’epidemia accelera e l’Italia da lunedì si colorerà sempre più di rosso ma continua in Molise la flessione dei casi e la tendenza sembra opposta. I dati emersi dal monitoraggio (quello consueto del venerdì) porrebbero la nostra regione nuovamente tra quelle colorate di arancio (mentre si accentua sempre più il numero di quelle rosse).

Ma alcuni indicatori molisani – primo fra tutti quelli delle Terapie Intensive spropositatamente sopra la soglia critica (ieri al 51%) – avrebbero indotto il Governatore alla cautela. Contattato da Primonumero, Toma ha specificato che la possibilità di un ritorno all’arancione c’è perchè ci sono dei miglioramenti. Nel caso però di cambio (stavolta favorevole) di colore Toma potrebbe adottare delle ordinanze regionali per imporre misure restrittive “per la sicurezza della salute dei molisani”.

La situazione in Italia è decisamente in peggioramento: due dati su tutti lo dimostrano. Il primo, l’Rt nazionale è salito ulteriormente, dall’1.06 del precedente monitoraggio all’1.16 di quello odierno, che specifichiamo si riferisce al periodo 17 febbraio-2 marzo. È un dato che secondo alcuni esperti (tra cui il microbiologo Andrea Crisanti) è da superare perché si riferisce a una situazione di diversi giorni prima. È dunque, detto altrimenti, obsoleto come dato.

C’è poi un altro dato, questo maggiormente ancorato all’attualità, in via di progressivo peggioramento ed è l’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti, calcolato in un arco settimanale. Ebbene, nella settimana 1-7 marzo l’incidenza nazionale è arrivata a 225,64 contro i 194.87 della settimana precedente (pure in aumento rispetto a quella prima).

Altro dato in peggioramento, il tasso di occupazione delle terapie intensive passato mediamente dal 26% della settimana scorsa al 31% di quella attuale. Stesso trend per i ricoveri in area medica, passati dalle 19.750 unità del 2 marzo alle 22.393 del 9 marzo.