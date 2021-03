Nessuna sorpresa: il Molise con tutta probabilità resterà in fascia arancione. I dati del monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, relativi al periodo 19-25 marzo, confermano la discesa nel numero dei casi di contagio rilevati. 346 in 7 giorni, mentre nel precedente report eravamo a 439 e prima ancora a 474, 560 e 616. Significa che in Molise ci sono circa 115 casi ogni 100mila abitanti, mentre in Italia (in base a quest’ultimo report) ve ne sono 240.

Il trend è dunque in discesa, sia per quanto riguarda i casi che per quanto riguarda i focolai (che la scorsa settimana erano aumentati). La nostra regione rimane tra quelle a rischio moderato ma “ad alta probabilità di progressione”. Una conferma, anche questa, e che ci ricorda come la guardia non vada assolutamente abbassata, specie perchè i servizi sanitari restano in ‘sovraccarico’, sebbene meno di qualche settimana fa.

In realtà risale l’Rt, l’indice di trasmissibilità calcolato sui soli casi sintomatici. Era sceso a 0.89 venerdì scorso mentre ora è risalito a 1.17. Ed è perfino più alto della media nazionale, oltre che sopra il valore critico di 1 (superato in 13 tra regioni e province autonome).

Migliora infatti leggermente la situazione complessiva del Paese. L’Rt medio italiano è sceso a 1.08 dall’1.16 della settimana precedente (e di quella prima ancora). In calo, in base al monitoraggio, anche l’incidenza settimanale (relativa al periodo 19-25 marzo), scesa leggermente sotto la soglia considerata critica di 250 casi settimanali per centomila abitanti: da 264 della scorsa settimana si è passati a 240.

Si osserva un miglioramento complessivo del rischio, sebbene complessivamente ancora alto. 5 regioni (Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana) hanno un livello di rischio alto, 13 tra regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui dieci ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane, tra cui il Molise) e 3 hanno una classificazione di rischio basso (Basilicata, Campania, e la Provincia Autonoma di Bolzano).

Il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento, con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica – 39% contro il 36% della scorsa settimana – e con 12 regioni (rispetto alle 13 della scorsa settimana) che superano la soglia critica. Tra queste anche il Molise che, in base ai dati Agenas aggiornati a ieri, è al 41%.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (43%) con un forte aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree. In Molise è lievemente inferiore rispetto alla media italiana.

Quanto ai cambi di colore, dovrebbero essere pochi gli stravolgimenti della cartina cromatica stavolta: una regione entrerà sicuramente in fascia rossa (la Valle d’Aosta) e una, il Lazio, passerà da martedì alla zona arancione.

Intanto si inizia a pensare al dopo-Pasqua. Si è riunita stamane la Cabina di Regia, e nell’incontro presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi sono emerse le ipotesi per il prossimo Decreto, che sarà valido dal 7 al 30 aprile. Sulle scuole pare non ci siano dubbi: dopo le festività gli studenti più piccoli (asilo nido, primaria e prima media) torneranno alla didattica in presenza, anche nelle zone rosse. Draghi ha spiegato che l’allentamento è possibile per alcuni segnali incoraggianti arrivati dalla Cabina di regia, che ha mostrato un calo del tasso di contagio, e per le evidenze scientifiche che mostrano come la scuola primaria non sia di per sè una fonte di contagio.

Il Molise, a meno di un repentino rivolgimento, dovrebbe restare in zona arancione. Anche perché – ed è questa un’altra indicazione emersa – fino a fine aprile sono sospese le ‘zone gialle’. Dunque neanche nel prossimo mese riapriranno cinema, teatri e palestre, oltre a bar e ristoranti. Di più, nei fine settimana su tutto il territorio nazionale comunque saranno valide le regole della zona rossa. Maggiori restrizioni nei festivi e nei weekend, dunque, proprio come succederà nei giorni 3, 4 e 5 aprile (ovvero i giorni festivi legati alla Pasqua). Probabile che anche nel fine settimana del 1 maggio sarà lockdown nazionale.

Gli esperti d’altronde hanno avvertito come i dati siano ancora alti per allentare le misure. Anche per questo appare sfumata la possibilità che nelle zone a minori restrizioni (arancioni dunque) potranno riaprire dopo Pasqua bar e ristoranti. L’idea di cui si è discusso era infatti che queste attività potessero aprire almeno a pranzo, rimanendo aperte fino alle 15 o 16 del pomeriggio. Ma pare che dalla Cabina di Regia si sia posto il veto a questa possibilità.