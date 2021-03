Il Credito Cooperativo del Molise mette a disposizione i locali per il piano vaccinale

Ritardi & inefficienze

Dopo lo stop stabilito nel primo lockdown, quello imposto nel marzo del 2020, lo scorso maggio le aule dei tribunali hanno ripreso la normale attività. Ma la 'macchina' non si è rimessa in moto dappertutto allo stesso modo: gli avvocati lamentano i ritardi nel Palazzo di Giustizia frentano dove in alcuni casi le cause di lavoro sono state rinviate al 2022. Tempi lumaca a causa dell'assenza - per maternità - del giudice preposto. E famiglie e minori con malattie invalidanti devono aspettare per ottenere giustizia.