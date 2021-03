I malati e i morti di covid, il dolore e le lacrime. E poi la sofferenza e la resistenza negli ospedali, le ambulanze, l’assalto ai supermercati e ai treni, i balconi. Le immagini del primo durissimo lockdown imposto per arginare la diffusione del virus ‘descritte’ con i versi dell’Inferno di Dante. Una ‘concordanza’ probabilmente inimmaginabile ma che è riuscita ad assemblare e a rendere un incastro perfetto Costanza Testa, studentessa del quinto Liceo Scientifico ‘Majorana Fascitelli’ di Isernia.

Il suo video, in cui si intreccia l’interpretazione della Divina Commedia di Roberto Benigni e il sottofondo musicale di ‘The Mission’ (il celebre brano di Ennio Morricone interpretato da una violinista sul tetto dell’ospedale di Cremona), ha convinto la giuria del concorso nazionale “Dante prossimo mio” organizzato dall’istituto liceale ‘Mario Cutelli’ di Catania. L’iniziativa è stata organizzata per favorire l’interesse dei giovani per la poesia dantesca.

La cerimonia di premiazione, ovviamente in modalità remota, si è svolta il 25 marzo, ossia nel giorno in cui sono stati celebrati i 700 anni dalla morte di Dante e la Giornata nazionale a lui dedicata.

L’emozionante accostamento tra l’Inferno della Divina Commedia e il dramma dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha consentito alla studentessa molisana di vincere quindi il concorso nazionale, ma anche di ricevere la menzione speciale da parte della giuria.

Il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio si è voluto complimentare personalmente con la studentessa arrivata al primo posto nel concorso nazionale: “Giunga, anche a nome di tutti gli isernini, il mio sincero elogio a Costanza Testa, giovane e brillante studentessa del Liceo Scientifico. Mi congratulo con lei e mi felicito per la sua preparazione culturale, ottenuta grazie ad un personale impegno negli studi ma anche alla qualità degli insegnamenti ricevuti da docenti di assoluto rilievo, dimostrando come le scuole della nostra città riescano a primeggiare anche in ambito nazionale”.

Orgoglio per la brillante studentessa è stato espresso anche dalla professoressa Carmelina Di Nezza, preside del Liceo Scientifico isernino: “Costanza è nell’ISIS Majorana Fascitelli da cinque anni ed è una delle eccellenze del nostro istituto. Studentessa seria e profondamente motivata, si è sempre impegnata con grande responsabilità e desiderio di conoscenza. La sua preparazione, ben articolata e completa, è il risultato di un’applicazione costante, basata su momenti di riflessione, di indagine e di risistemazione in chiave critica dei contenuti”.

Fra l’altro non è la prima volta che Costanza Testa si afferma a livello nazionale: “Sempre disponibile ad ogni proposta culturale, Testa ha collezionato successi regionali e nazionali in tutte le Olimpiadi: da quelle della Lingua italiana e delle Lingue classiche, della Matematica e del Problem Solving, fino alle Olimpiadi dell’Informatica e del Debate, distinguendosi per la solida e completa preparazione. Le auguriamo ogni successo. Ad maiora semper!”.